Полуобнаженную активистку Femen арестовали в Ватикане за похищение статуэтки младенца Иисуса

26 декабря, 2017, 12:28

В Ватикане полиция арестовала активистку движения Femen Алису Виноградову, которая 25 декабря пыталась похитить статуэтку младенца Иисуса

Об этом сообщают в пресс-службе организации.

В Femen отмечают, что связи с задержанной до сих пор нет.

В организации требуют от Ватикана немедленно освободить активистку, "оставить в покое женщин и осудить педофилию в высшей церковной иерархии".