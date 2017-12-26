Полуобнаженную активистку Femen арестовали в Ватикане за похищение статуэтки младенца Иисуса
26 декабря, 2017, 12:28
В Ватикане полиция арестовала активистку движения Femen Алису Виноградову, которая 25 декабря пыталась похитить статуэтку младенца Иисуса
Об этом сообщают в пресс-службе организации.
В Femen отмечают, что связи с задержанной до сих пор нет.
В организации требуют от Ватикана немедленно освободить активистку, "оставить в покое женщин и осудить педофилию в высшей церковной иерархии".
- Напомним, активистка Femen провела акцию на площади Святого Петра в Ватикане перед рождественской службой, которую вел Папа Римский Франциск.
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