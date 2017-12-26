Подозреваемые в убийстве экс-главы "Укрспирта" пытались расшатать ситуацию в Украине, - Князев

26 декабря, 2017, 20:37

Бандиты, которые убивали и похищали людей и являются подозреваемыми в убийстве экс-главы "Укрспирта" Виктора Панкова, имели целью дестабилизацию криминогенной ситуации в Украине

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

Князев отметил, что поймать бандитов украинским копам помогали полицейские четырех стран.

"На территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков и задержаны пять активных членов группировки. Организатор задержан на территории соседнего государства. Нам помогали работники полиции Молдовы, Румынии, Израиля, также сейчас мы имеем контакты с правоохранителями из Италии, по документированию этой группы злоумышленников ", - сказал Князев.

Злоумышленников подозревают в убийствах по заказу, избиениях, похищении людей и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Пять подозреваемых арестованы без права внесения залога. Интерполу направлен запрос на экстрадицию организатора группировки, задержанного в Румынии. Еще одного участника банды объявлено в международный розыск.