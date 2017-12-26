Подозреваемые в убийстве экс-главы "Укрспирта" пытались расшатать ситуацию в Украине, - Князев
Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.
Князев отметил, что поймать бандитов украинским копам помогали полицейские четырех стран.
"На территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков и задержаны пять активных членов группировки. Организатор задержан на территории соседнего государства. Нам помогали работники полиции Молдовы, Румынии, Израиля, также сейчас мы имеем контакты с правоохранителями из Италии, по документированию этой группы злоумышленников ", - сказал Князев.
Злоумышленников подозревают в убийствах по заказу, избиениях, похищении людей и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Пять подозреваемых арестованы без права внесения залога. Интерполу направлен запрос на экстрадицию организатора группировки, задержанного в Румынии. Еще одного участника банды объявлено в международный розыск.
- Напомним, ранее сообщалось, что задержанные по подозрению в убийстве экс-главы "Укрспирта" причастны также к избиению бизнесмена 29 марта, взрыву возле киевского вуза 1 мая и покушению на бизнесмена 23 июня на улице Тургеневской.
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины