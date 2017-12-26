Почему в МИД Германии сомневаются во вступлении Украины в ЕС. Объяснения главы делегации в ПАСЕ

26 декабря, 2017, 11:12

Существует несколько причин, почему руководство Министерства внешних дел Германии говорит о том, что Украина еще не скоро может стать членом Евросоюза

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от БПП Владимир Арьев.

Он прокомментировал заявление главы немецкого МИД Зигмара Габриэля, который считает, что в ближайшие годы Украина не станет членом Евросоюза.

По его словам, такие слова следует рассматривать с позиции того, что Габриэль пытается наладить отношения с Россией и является сторонником отмены санкций против нее.

"Есть вторая точка зрения стандартной немецкой внешней политики, которая имеет такое условие: если она делает что-то вроде того, что я сказал, то она должна тому, кто пострадал, подсластить определенным образом пилюлю", - подчеркнул Арьев.

Он объяснил, что на самом деле эта идея министра, которая вряд ли обсуждалась в Евросоюзе, была обнародована, чтобы усилить сотрудничество Украины с ЕС.

Депутат добавил, что Габриэль, несмотря на это, все равно будет и дальше поднимать этот вопрос, поэтому надо внимательно следить за тем, какими будут его дальнейшие шаги.