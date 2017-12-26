Onuka неожиданно пощедровала посреди Львовского аэропорта

26 декабря, 2017, 11:03

Украинская группа Onuka сыграла на разных народных инструментах песню “Щедрик” Николая Леонтовича

Видео музыканты выложили на Facebook-странице.

Солистка группы Наталья Жижченко выбрала именно "Щедрик" потому, что считает эту песню абсолютно зимним саундтреком. Щедривку группа решила сыграть в Международном аэропорту "Львов" им. Даниила Галицкого.

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"Почему мы решили снять это видео в аэропорту? Потому что "дорога" стала нашей вторым домом и весь год мы "летали, как ласточки"! Наш год был очень плодотворным. Изнурительным. Интересным. Непревзойденным. Неожиданным. Сотни выступлений, разные люди, города и страны. Захватывающие съемки, ежедневная студийная работа, репетиции и запись оркестра, аншлаги в старинных театрах и сверхсовременная сцена Евровидения. Я благодарю мою команду и музыкантов - вы неотразимы, добросовестные, талантливые и лучшие Люди! Счастливых всем праздников. Мира нашим домам!" - написала Onuka в Facebook.

Украинская группа Onuka сыграла вместе с Национальным академическим оркестром народных инструментов и записала сборник с концерта вживую.