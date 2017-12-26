 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Onuka неожиданно пощедровала посреди Львовского аэропорта

Украинская группа Onuka сыграла на разных народных инструментах песню “Щедрик” Николая Леонтовича

Видео музыканты выложили на Facebook-странице.

Солистка группы Наталья Жижченко выбрала именно "Щедрик" потому, что считает эту песню абсолютно зимним саундтреком. Щедривку группа решила сыграть в Международном аэропорту "Львов" им. Даниила Галицкого.

Читайте также: 20 лучших песен украинских музыкантов 2017

"Почему мы решили снять это видео в аэропорту? Потому что "дорога" стала нашей вторым домом и весь год мы "летали, как ласточки"! Наш год был очень плодотворным. Изнурительным. Интересным. Непревзойденным. Неожиданным. Сотни выступлений, разные люди, города и страны. Захватывающие съемки, ежедневная студийная работа, репетиции и запись оркестра, аншлаги в старинных театрах и сверхсовременная сцена Евровидения. Я благодарю мою команду и музыкантов - вы неотразимы, добросовестные, талантливые и лучшие Люди! Счастливых всем праздников. Мира нашим домам!" - написала Onuka в Facebook.

 

Украинская группа Onuka сыграла вместе с Национальным академическим оркестром народных инструментов и записала сборник с концерта вживую.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

25 декабря, 2017 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать