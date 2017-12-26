Омелян рассказал о лоукостах, которые планируют зайти на украинский рынок
Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил министр инфраструктуры Владимир ОМелян.
"В начале года мы начали переговоры с тремя компаниями, я не хотел анонсировать, что может быть три, поэтому мы осторожно говорили об одном, который состоялся. Они объявили себя этого года. Переговоры с двумя другими продолжаются, я на 80% уверен, что в следующем году они зайдут на украинский рынок", - сказал Омелян.
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Министр отметил, что одна из компаний - Sky Up - будет полностью украинской, другие - с украинским контрольным пакетом.
"Пока что мы говорим о компании, которая уже произошла, это 100% украинского частного капитала - Sky Up. Две другие будут с 49% иностранного капитала и 51% украинского, чтобы они могли осуществлять внутренние украинские рейсы. Они внимательно анализируют рынок - это существенные капиталовложения и они должны чувствовать себя на 100% защищенными и верить государству", - пояснил Омелян.
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По словам министра, ни один из лоукостов на украинском рынке не будет иметь преференций.
"Для нас важно, чтобы это были не только внутренние, но и международные авиаперевозки в формате свободной конкуренции. Мы не хотим создать преференцию или особые условия для кого-то. Условия будут равными для всех. Конкуренция должна быть", - добавил Омелян.
- Напомним, ранее Владимир Омелян сообщил, что ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair и Международный аэропорт "Борисполь" почти договорились о сотрудничестве.
- В Украине появится национальный лоукост SkyUp.
- Лоукост Wizz Air будет летать из Харькова в польский город Катовице и немецкий Дортмунд.
- Wizz Air возобновляет рейсы из Львова в Лондон, а также в Дортмунд, Катовице и Гданьск.
- Польская авиакомпания LOT запустит рейсы из Ольштына до Львова в марте 2018 года.
- Эстонская авиакомпания Nordica планирует летать из Таллинна до Ивано-Франковска.
- В Украину заходит новый лоукост Ernest Airlines.
- Из Украины запустят несколько новых авиарейсов в Польшу.
- ЕС призвал Украину как можно скорее принять соглашение о совместном авиапространстве.
- До канадского Торонто запустят прямой рейс из "Борисполя".
- Болгарская авиакомпания открывает рейсы из Софии в Одессу.
- Из Украины будет летать еще один лоукост - до чешского Брно.
- Wizz Air запустит рейс Львов-Лондон раньше запланированного, но задержит запуск полетов из Киева в Лиссабон и Таллинн.
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