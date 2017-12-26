Омелян рассказал о лоукостах, которые планируют зайти на украинский рынок

26 декабря, 2017, 18:59

В 2017 году Мининфраструктуры договаривалось с тремя лоукостами о выходе на украинский рынок и уже добилось результата в переговорах с одной из компаний

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил министр инфраструктуры Владимир ОМелян.

"В начале года мы начали переговоры с тремя компаниями, я не хотел анонсировать, что может быть три, поэтому мы осторожно говорили об одном, который состоялся. Они объявили себя этого года. Переговоры с двумя другими продолжаются, я на 80% уверен, что в следующем году они зайдут на украинский рынок", - сказал Омелян.

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Министр отметил, что одна из компаний - Sky Up - будет полностью украинской, другие - с украинским контрольным пакетом.

"Пока что мы говорим о компании, которая уже произошла, это 100% украинского частного капитала - Sky Up. Две другие будут с 49% иностранного капитала и 51% украинского, чтобы они могли осуществлять внутренние украинские рейсы. Они внимательно анализируют рынок - это существенные капиталовложения и они должны чувствовать себя на 100% защищенными и верить государству", - пояснил Омелян.

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По словам министра, ни один из лоукостов на украинском рынке не будет иметь преференций.

"Для нас важно, чтобы это были не только внутренние, но и международные авиаперевозки в формате свободной конкуренции. Мы не хотим создать преференцию или особые условия для кого-то. Условия будут равными для всех. Конкуренция должна быть", - добавил Омелян.