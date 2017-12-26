Оккупанты обыскали крымских татар из-за взрывов в Алуште

26 декабря, 2017, 12:10

26 декабря "правоохранительные органы" аннексированного Крыма провели обыски в двух домах крымских татар

Об этом сообщает сообщество "Крымская солидарность" в Facebook.

В семь часов утра пара белых автомобилей "Газель" подъехали к дому 33 на улице Хайри Эмир-Заде и на улицу Дарвина. На фотографиях видно, что мужчины в автомобилях были одеты в военную форму и имели нашивки МВД.

Из дома на Хайри Эмир-Заде выгнали жителей: 2 женщин и 5 маленьких детей. Обыски проводили на 2 этажах здания и чердаке. Правоохранители запрещали пройти в дом соседям и родственникам.

Впоследствии стало известно, что в доме проживает Асене Мисиратова со своими детьми, ее брат с женой и детьми. Асене работает психологом в школе.

"Нам позвонили в дверь и попросили убрать детей. Нас отвели на кухню, сказали предоставить документы, телефоны, компьютер. Они все это изучали, смотрели, потом составили какой-то протокол и начали обыск", - рассказала Асене.

В доме по адресу улица Дарвина проживает свекровь Мисиратовой. Там также провели обыск, но ничего не обнаружили.

Сообщается, что обыски проводили в связи со взрывом газопровода в Алуште.