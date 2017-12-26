Одесский стартап представил первый украинский 3D-принтер для керамики
Об этом сообщает AIN.
Прибор Ceramo One от Kwambio печатает предметы любой сложности: от украшений, посуды до костных имплантов. Благодаря украинской разработке можно напечатать кружку за 2-3 часа.
Во время производства принтера одесситы столкнулись с проблемой: ни один из существующих приборов не мог напечатать изделие из керамики достаточно мастерски и быстро. Изготовление 1 чашечки могло занять 10 дней. Тогда инженерам пришлось придумать новую технологию струйной печати, которая позволяла производить сразу готовые предметы, которые не нуждались запекания.
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По словам разработчиков, украинская модель превосходит другие существующие в мире по своей скорости и точности печати. Также одесситы могут предложить широкий выбор материалов собственной разработки, что позволит печатать как дизайн объекта, так и образцы для промышленности. Также украинцы сильно снизили цену производства. Например, 1 квадратный сантиметр поверхности стоит до 8 центов, что почти вдвое меньше средней на рынке.
Максимально размер изделия от принтера Ceramo One 35x35x38 см. предметы большого объема печатаются по частям.
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