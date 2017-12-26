 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Независимый антикоррупционный комитет разрывает сотрудничество с "Укроборонпромом"


фото: informator.news
Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) объявил о разрыве партнерства с государственным концерном "Укроборонпром", потому что не был создан наблюдательный совет

Об этом сообщает пресс-служба НАКО.

Отмечается, что комитет планировал способствовать реформированию концерна, предоставляя консультации правительству и Администрации президента по поводу шагов, необходимых для создания независимого и эффективного наблюдательного совета "Укроборонпром".

"Мы надеялись, что сможем помочь снижению высоких коррупционных рисков, существующих в Укроборонпроме на сегодняшний день, и обеспечить создание независимого и эффективного наблюдательного совета, чтобы компания могла делать то, что должна делать: обеспечивать армию необходимым оборудованием и разумно тратить средства плательщиков налогов. К сожалению, мы не видим настоящей политической воли со стороны Администрации президента", - отметил сопредседатель НАКО Олег Рыбачук.

По приглашению Укроборонпрома НАКО проводил мониторинг закупки консалтинговых услуг с целью поддержки внедрения управленческой реформы Концерна. НАКО пришел к выводу, что при отсутствии независимого Наблюдательного совета закупки консультационных услуг противоречат требованиям украинского законодательства.

НАКО объявил, что будет сотрудничать с заинтересованными сторонами для разработки конкретных рекомендаций по созданию независимого Наблюдательного совета в 2018 году и предложил государству свою помощь во внедрении этих рекомендаций.

Отметим, НАБУ заподозрило "Укроборонпром" в коррупции. В отчете НАБУ, составленном в 2017 году, говорится, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для Антонова AN-32 министерству обороны Ирака.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

25 декабря, 2017 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать