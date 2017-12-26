Независимый антикоррупционный комитет разрывает сотрудничество с "Укроборонпромом"

26 декабря, 2017, 12:57

Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) объявил о разрыве партнерства с государственным концерном "Укроборонпром", потому что не был создан наблюдательный совет

Об этом сообщает пресс-служба НАКО.

Отмечается, что комитет планировал способствовать реформированию концерна, предоставляя консультации правительству и Администрации президента по поводу шагов, необходимых для создания независимого и эффективного наблюдательного совета "Укроборонпром".

"Мы надеялись, что сможем помочь снижению высоких коррупционных рисков, существующих в Укроборонпроме на сегодняшний день, и обеспечить создание независимого и эффективного наблюдательного совета, чтобы компания могла делать то, что должна делать: обеспечивать армию необходимым оборудованием и разумно тратить средства плательщиков налогов. К сожалению, мы не видим настоящей политической воли со стороны Администрации президента", - отметил сопредседатель НАКО Олег Рыбачук.

По приглашению Укроборонпрома НАКО проводил мониторинг закупки консалтинговых услуг с целью поддержки внедрения управленческой реформы Концерна. НАКО пришел к выводу, что при отсутствии независимого Наблюдательного совета закупки консультационных услуг противоречат требованиям украинского законодательства.

НАКО объявил, что будет сотрудничать с заинтересованными сторонами для разработки конкретных рекомендаций по созданию независимого Наблюдательного совета в 2018 году и предложил государству свою помощь во внедрении этих рекомендаций.

Отметим, НАБУ заподозрило "Укроборонпром" в коррупции. В отчете НАБУ, составленном в 2017 году, говорится, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для Антонова AN-32 министерству обороны Ирака.