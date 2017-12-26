Нацгвардия испытала бронеавтомобиль-вездеход "Варта-Новатор"

26 декабря, 2017, 12:51

Национальная гвардия Украины опробовала новый бронированный автомобиль "Варта-Новатор"

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

Бронеавтомобиль создан для подразделений спецназначения. Конструкторы поставили машину на шасси, приспособленное к езде в самых сложных условиях бездорожья.

По сравнению с предыдущей моделью - бронеавтомобилем "Варта" - модель "Новатор" компактнее и намного легче. Автомобиль оснащен дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа.

"Я лично проверил ее проходимость в сложных условиях. Эта машина достойна внимания, и аналогов ей среди техники отечественного производства пока не существует. Приятно, что такой бронеавтомобиль разрабатывают именно в Украине. Впрочем впереди его ждет еще много испытаний, ведь главное - это сохраненная жизнь бойцов, которые будут пользоваться такой бронетехникой ", - сказал командующий Нацгвардии генерал-полковник Юрий Аллеров.

Бронеавтомобиль разработало предприятие ООО "Украинская бронетехника". Ранее, 15 декабря, состоялась презентация машины.