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НАБУ заподозрило Укроборонпром в коррупции, - СМИ

В отчете НАБУ, составленном в 2017 году, говорится, что в Укроборонпроме осуществлялись манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для Антонова AN-32 министерству обороны Ирака

Об этом пишет журналист Аскольд Крушельницкий в статье для Foreign Policy, передает "Голос Америки".

Как отмечается в статье, в документе говорится о расследовании НАБУ деятельности двух чиновников "Укрспецэкспорта", подразделения концерна, занимающегося экспортом оружия, а также гражданина Индии, который проживает в Киеве и, по сообщениям, перевел около 6 миллионов долларов на банковский счет компании, которая называется Paramount General Trading из ОАЭ.

Компания в ОАЭ должна была предоставить запчасти, однако, по данным следствия, компания ничего не поставляла и запчасти были предоставлены из существующих запасов Укроборонпрома.

"НАБУ утверждает, что "банковские счета были использованы должностными лицами "Укрспецэкспорта" для проведения коррупционных действий, связанных с деньгами криминального происхождения", - пишет издание.

Отчет НАБУ также свидетельствует, что некоторые деньги со счета Paramount General Trading переводились в другие компании и на ряд банковских счетов. Например, $140 тыс. выплаты были переведены на счет в Wells Fargo банк, который принадлежал компании Aragon International Petroleum, конечным владельцем которого выступила дочь одного из руководителей "Укрспецэкспорта", говорится в документах, на которые ссылается журналист.

В отчете также указывается, что эта дочь имела другой счет в банке ABN AMRO в Нидерландах, на который было переведено $140 тыс.. Антикоррупционное бюро подозревает, что деньги перечислялись и на счета другой дочери руководителя, которая является гражданкой США.

Пресс-секретарь Укроборонпрома отметила, что многие из обвинений в коррупции являются частью пропаганды в рамках гибридной войны России против Украины. Она признала, что полиция и прокуратура расследовали контракт на поставки запчастей к Ираку, но сказала, что "компании и чиновники не выявили нарушений".

"Большинство из этих обвинений - ложные", - отметила Администрация президента Украины в комментарии изданию.

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