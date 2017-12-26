На строительство завода боеприпасов понадобится более 1,4 млрд гривен, - Полторак
26 декабря, 2017, 18:16
В 2018 году правительство выделит 1,4 млрд гривен на строительство завода боеприпасов, который будет поставлять дефицитные единицы вооружения в армию
Об этом заявил министр Украины Степан Полторак в эфире телеканала ZIK.
Строительство завода Полторак планирует начать в 2018 году. Его будут строить в несколько этапов, но конечный результате обеспечит непрерывность поставки боеприпасов вооруженных сил.
"Отмечу, что 1 миллиард 400 миллионов гривен - это не все нужные средства. У нас есть понимание поэтапного процесса", - отметил министр.
На заводе будут производить дефицитные боеприпасы. Среди моделей на производство поставят как оружие старого советского образца, так и оружие по стандартам НАТО.
- В июле президент Украины Петр Порошенко заявил о строительстве завода боеприпасов по стандартам НАТО. Его построят за средства от перевыполнения бюджета.
- Вооруженные силы Украины и Министерство обороны Украины опубликовали результаты своей работы за 2017 год.
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