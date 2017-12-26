 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На строительство завода боеприпасов понадобится более 1,4 млрд гривен, - Полторак

В 2018 году правительство выделит 1,4 млрд гривен на строительство завода боеприпасов, который будет поставлять дефицитные единицы вооружения в армию

Об этом заявил министр Украины Степан Полторак в эфире телеканала ZIK.

Строительство завода Полторак планирует начать в 2018 году. Его будут строить в несколько этапов, но конечный результате обеспечит непрерывность поставки боеприпасов вооруженных сил.

"Отмечу, что 1 миллиард 400 миллионов гривен - это не все нужные средства. У нас есть понимание поэтапного процесса", - отметил министр.

На заводе будут производить дефицитные боеприпасы. Среди моделей на производство поставят как оружие старого советского образца, так и оружие по стандартам НАТО.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать