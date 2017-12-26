 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Крещатике неизвестные напали на магазин и вынесли оттуда 40 шуб


фото: "Інформатор"
В центре Киеве утром неизвестные ограбили магазин верхней одежды Rapsodi

Об этом сообщает "Информатор".

Стеклянные двери разбили ломом.

Сигнализация в магазине сработала в 07:20. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны. Но преступники успели скрыться.

Злоумышленники разбили ломом стеклянные двери. Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали дорогие шубы.

По предварительным подсчетам, 40 штук, стоимость каждой от 40 до 60 тысяч гривень. Кассу не трогали.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

25 декабря, 2017 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать