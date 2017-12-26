На Крещатике неизвестные напали на магазин и вынесли оттуда 40 шуб

26 декабря, 2017, 12:12

В центре Киеве утром неизвестные ограбили магазин верхней одежды Rapsodi

Об этом сообщает "Информатор".

Стеклянные двери разбили ломом.

Сигнализация в магазине сработала в 07:20. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны. Но преступники успели скрыться.

Злоумышленники разбили ломом стеклянные двери. Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали дорогие шубы.

По предварительным подсчетам, 40 штук, стоимость каждой от 40 до 60 тысяч гривень. Кассу не трогали.