На Крещатике неизвестные напали на магазин и вынесли оттуда 40 шуб
26 декабря, 2017, 12:12
В центре Киеве утром неизвестные ограбили магазин верхней одежды Rapsodi
Об этом сообщает "Информатор".
Стеклянные двери разбили ломом.
Сигнализация в магазине сработала в 07:20. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны. Но преступники успели скрыться.
Злоумышленники разбили ломом стеклянные двери. Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали дорогие шубы.
По предварительным подсчетам, 40 штук, стоимость каждой от 40 до 60 тысяч гривень. Кассу не трогали.
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