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На Донбассе за сутки боевики дважды сорвали "рождественское перемирие"

На Донбассе за прошедшие сутки российско-террористические войска два раза нарушили режим тишины, в обоих случаях украинские военные огонь в ответ не открывали

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении около 19:00 российские наемники вели огонь по оборонительным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь в Приазовье. 5 мин калибра 120-мм в сторону украинских позиций прилетели из временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял украинские опорные пункты возле Станицы Луганской. Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское зафиксирован пролет вражеского БПЛА, запрещенного Минскими договоренностями.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

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