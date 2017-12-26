26 декабря, 2017, 08:00

На Донбассе за прошедшие сутки российско-террористические войска два раза нарушили режим тишины, в обоих случаях украинские военные огонь в ответ не открывали

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении около 19:00 российские наемники вели огонь по оборонительным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь в Приазовье. 5 мин калибра 120-мм в сторону украинских позиций прилетели из временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял украинские опорные пункты возле Станицы Луганской. Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское зафиксирован пролет вражеского БПЛА, запрещенного Минскими договоренностями.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.