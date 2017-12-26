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На Донбассе активизировались российские снайперы - целться по опорных пунктах сил АТО

Во вторник, 26 декабря, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении террористы более часа били по оборонительным укреплениям вблизи Луганского из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки.

В районе Новолуганского и Золотого активизировались снайперы, которые обстреливали опорные пункты сил АТО.

На донецком направлении в обеденное время из стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие возле шахты Бутовка.

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