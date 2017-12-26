МВФ обеспокоен замедлением реформ в Украине и ростом расходов

26 декабря, 2017, 13:32

В Международном валютном фонде сообщили об имеющихся экономических рисках в бюджете Украины на 2018 год

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Экономическая правда".

"Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов, темп увеличения которых существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости", - сказал Люнгман .

Читайте также. В правительстве говорят, что с МВФ уже можно попрощаться. Действительно ли это так

Представитель МВФ отметил, что бюджет-2018 года должен быть реалистичным.

"Важно, чтобы положенные в основу бюджета-2018 ожидания были реалистичными. Фискальный дефицит не должен превышать запланированный потолок, ассигнования государственных инвестиций реализовывались без усиления налоговой нагрузки", - добавил Люнгман.

Чиновник напомнил, что сейчас МВФ имеет с Украиной активную четырехлетнюю программу, срок которой истекает в марте 2019 года.

"Программа делает особый упор на вопросах налогово-бюджетного и финансового секторов, а также на структурных реформах, призванных улучшить бизнес-среду и преодолеть коррупцию, оживить энергетическую и земельную реформы и нарастить экономическую эффективность путем реформирования и приватизации госпредприятий. Мы сфокусированы на успешном внедрении действующей программы ", - заявил Люнгман.

Читайте также. МВФ требует поднять цены на газ, а Украина сопротивляется. Что будет с тарифами

По словам представителя Фонда, налогово-бюджетная политика должна руководствоваться достижением трех целей: сокращением долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне, контролем текущих расходов - фонда зарплаты, пенсий и трансфертов предприятиям и домохозяйствам - с инвестированием в инфраструктуру и другие приоритетные отрасли, а также внедрением реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.

Напомним, ранее Нацбанк повысил учетную ставку из-за инфляции и задержки транша МВФ.

26 октября министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что получение транша МВФ в начале 2018 года является критическим для Украины.

Украина для получения очередного транша МВФ должна принять законы о приватизации, антикоррупционном суде и урегулировать газовый вопрос.

По прогнозу Международного рейтингового агентства Fitch, Украина получит транш от МВФ в следующем году в размере $1,9 млрд.

В НБУ заявили, что следующий транш кредита МВФ поступит в Украину во втором квартале 2018 года.

В МВФ назвали условия, при которых Украина получит новый транш.