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МВД России запретило типографиям выпускать листовки против власти

В России МВД рассылает сообщения о запрете печатать агитационные материалы, затрагивающие действующую власть

Об этом сообщил в Тwitter российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Сообщаю о недопустимости приема заказов и изготовления печатных материалов (полиграфии, буклетов, листовок и т. д), дискредитирующих представителей органов государственной власти РФ, политических деятелей, имеющих агитационный характер, с призывами к несанкционированным митингам в период подготовки и проведения выборов президента", - говорится в сообщении начальника управления МВД по Западному админокруга Власенко.

По словам Навального, такие письма рассылают по всей России.

"Выборы начались. МВД рассылает такие указания во все типографии страны. Упаси Боже, что-то лишнее напечатают", - написал Навальный.

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