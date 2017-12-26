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Мужчина выстрелил знакомому в глаз во время спора в Днепре

В Днепре во время бытового столкновения мужчина выстрелил собеседнику в глаз, после чего раненого отвезли в местную больницу

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Столкновение состоялось вечером 25 декабря. Известно, что конфликтная ситуация возникла на бытовой почве.

Во время ссоры один из мужчин выстрелил другому в глаз из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу Днепра.

Подозреваемого же задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы от 5 до 8 лет за "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".

 

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