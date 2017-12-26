Маск в рождественском письме признался, что он - марсианин. И похвастался достижениями своих "деток"
В письме основатель Space X, Tesla, OpenAI, Neuralink и Boring Company обратился к "землянам, живущим по земному времени" и признался, что он марсианин.
"У меня совсем другие отношения со временем, но не только потому, что я марсианин. Шучу, наверное. Не переживайте об этом. Но даже я не могу отрицать, что все движется вперед", - написал Маск.
В письме Маск перечислил достижения своих компаний с момента их существования так, как будто они его дети.
- Space X, 15 лет: "Она растет очень быстро, не только запустила 12 ракет к МКС, но и представила детальный план колонизации Марса".
- Tesla, 14 лет: "Этот парень просто чудо, со своей стеклянной крышей, передовым сенсорным интерфейсом и другими фишками. Уверен, 400 тысяч человек, оформивших предварительный заказ автомобиля, согласятся со мной".
- OpenAI и Neuralink, два года и год: "Я всегда мечтал объединить наши мозги с компьютерами и рад, что мои маленькие мальчики посвятили себя этому".
The Boring Company год: "Мне нравится, что когда его старик решит навестить своего малыша под землей, ему не придется столкнуться с убийцами или просто другими людьми".
В завершение Маск пожелал всем, чтобы у них были такие же "инновационные, наполненные и богатые жизни".
- Ранее компания Маска Tesla выиграла контракт на строительство крупнейшей в мире станции аккумуляторов в Австралии. Маск при этом поспорил, что если строительство не завершится через 100 дней, то он подарит станцию Австралии даром. Этот спор он выиграл - станцию построили в определенный срок.
- Стартап Arrivo, основанный бывшим сотрудником SpaceX Броганом Бемброганом, представил концепт скоростных дорог, которые позволят перевозить пассажиров на скорости около 320 км/ч.
- Компания Илона Маска Tesla назвала предварительные цены на электрические грузовики Tesla Semi, представленные 17 ноября.
- Недавно Илон Маск раскрыл новые детали о колонизации Марса и планах SpaceX.
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины