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Македония согласна отказаться от претензий на Александра Великого, чтобы помириться с Грецией, – премьер

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что Скопье готово уступить в утверждении, что "Македония является единственной наследницей Александра Великого"

Об этом он сказал македонским СМИ, сообщает портал B92.

По словам Заева, Македония готова пойти на это для урегулирования 26-летнего спора с Грецией.

"Я отказываюсь от претензий, что Македония является единственной наследницей Александра. История принадлежит не только нам, но и Греции и многим другим государствам", - сказал македонский премьер.

Летом Зоран Заев уже заявлял о готовности к компромиссу относительно названия страны ради вступления в НАТО и ускорения интеграции в ЕС.

Отметим, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций, и из-за этого блокирует диалог относительно вступления страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до 1991 года носила название Социалистическая республика Македония, не вызывавшее сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.

  • Ранее сообщалось, что Македония может вступить в НАТО под названием "Бывшая Югославская Республика Македония", на котором настаивает Греция.
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