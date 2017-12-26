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Люди с лишним весом чувствуют себя более счастливыми, чем худые, - ученые

Ученые Бристольского университета (Великобритания) провели исследование, результаты которого доказывают, что люди с лишним весом чувствуют себя более счастливыми, чем худые

Об этом сообщает The Independent.

Ученые использовали для исследования данные британского биобанка – базы данных, в которой содержатся генетические данные 500 тысяч мужчин и женщин Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет.

Выводы исследования были опубликованы в Международном журнале эпидемиологии. Некоторые выводы ученых стали неожиданными. Они обнаружили, что люди с избыточным весом обычно находятся в более спокойном состоянии.

Также, как оказалось, люди, которые генетически предрасположены к высокому индексу массы тела, реже воспринимают себя как нервного человека и называют свое состояние напряженным. По данным Национальной службы здравоохранения Англии, по состоянию на 2014 год 58% женщин и 65% мужчин Великобритании страдают от ожирения.

 

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