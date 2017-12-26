Китайского правозащитника посадили на 8 лет за троллинг чиновников в сети

"Суд в северном городе Тяньцзинь вынес приговор 26 декабря против правозащитника, который высмеивал и давил на китайских официальных лиц онлайн под именем Ultra Vulgar Butcher (Супервульгарный мясник)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот приговор является самым суровым в серии недавних решений, направленных на борьбу с правозащитниками в Китае. Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор.

У Гань стал известен в Китае как организатор кампаний, имевших целью привлечь внимание к общественно значимым проблемам. Он позировал для онлайн-портретов с ножами, которые, по его словам, использовал бы, чтобы "убить свиней" среди местных чиновников, которые действовали неправильно или нарушали закон.

Таким образом У Гань создавал проблемы для чиновников на местном уровне, не оспаривая при этом политику Коммунистической партии на национальном уровне.

Он был одним из первых активистов и адвокатов, которые стали объектом подавления инакомыслия в Китае, которое началось в 2015 году. Тайный суд над У Гань в августе длился один день и признал его виновным. До этого он провел больше двух лет в тюрьме в ожидании суда.