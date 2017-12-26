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Китайского правозащитника посадили на 8 лет за троллинг чиновников в сети

В Китае известного правозащитника У Ганя приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в подрыве государственной власти
Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Суд в северном городе Тяньцзинь вынес приговор 26 декабря против правозащитника, который высмеивал и давил на китайских официальных лиц онлайн под именем Ultra Vulgar Butcher (Супервульгарный мясник)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот приговор является самым суровым в серии недавних решений, направленных на борьбу с правозащитниками в Китае. Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор.

У Гань стал известен в Китае как организатор кампаний, имевших целью привлечь внимание к общественно значимым проблемам. Он позировал для онлайн-портретов с ножами, которые, по его словам, использовал бы, чтобы "убить свиней" среди местных чиновников, которые действовали неправильно или нарушали закон.

Таким образом У Гань создавал проблемы для чиновников на местном уровне, не оспаривая при этом политику Коммунистической партии на национальном уровне.

Он был одним из первых активистов и адвокатов, которые стали объектом подавления инакомыслия в Китае, которое началось в 2015 году. Тайный суд над У Гань в августе длился один день и признал его виновным. До этого он провел больше двух лет в тюрьме в ожидании суда.

  • На стадионе в китайском городе Луфэн было публично казнили 10 человек, приговоренных к смертной казни за торговлю наркотиками, грабежи и убийства.
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