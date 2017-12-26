Китай строит "умные" дороги из прозрачного бетона, заряжающие электрокары

26 декабря, 2017, 15:44

Китай строит дороги с солнечными батареями, которые могут заряжать электромобили беспроводным способом

Об этом сообщает Electrec.

Так, "солнечная" автострада в городе Цзинань состоит из трех слоев. Верхний слой - это прозрачный бетон, который имеет аналогичные структурные свойства со стандартным асфальтом. Центральный слой - это солнечные панели, указанные как "весовые подшипники". Нижний слой - это отделение солнечных панелей от сырой земли под ними.

Дорога будет достаточно долговечной и прочной для проезда грузовиков среднего размера. Кроме того, "солнечная" дорога сможет обеспечивать информационную поддержку транспортных средств.

В сентябре 2016 года в том же городе был построен первый отрезок такой дороги площадью в 790 квадратных метров. На воплощение этого проекта ушло 10 месяцев.

Ранее Нидерланды построили велодорожку с солнечными панелями.