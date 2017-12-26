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Киевские правозащитники отправили Путину "под елку" 5-килограммовый отчет о правах человека в Крыму

Возле Главного здания Укрпочты в Киеве правозащитники устроили новогоднюю акцию с названием "Не праздничные подарки Путину"

Об этом сообщает Общественное телевидение.

Участники мероприятия — правозащитники, журналисты и общественные активисты собрали большой пакет, который отправили "до кремлевских кабинетов" в Россию. В пакете — отчеты о ситуации с правами человека в аннексированному Крыму.

В общем посылка с отчетами завесила 5 килограммов, а отправка обошлась в 927 гривен.

"В новогоднюю ночь каждый ждет подарки и поздравления. Но в Крыму, семьи политических заключенных, родные без вести пропавших ждут возвращения своих отцов, сыновей и братьев домой. Акция "Не праздничные подарки Путину — это напоминание верхушке власти Российской Федерации об ужасных нарушениях прав человека в аннексированному Крыму", — отмечают организаторы.

"Оккупационная власть в Крыму каждый день дарит такие «подарки» в виде обысков, арестов, штрафов, исчезновений крымчанам. Мы решили подарить Путину и всем его приспешникам отчеты, где мы собрали информацию о всех преступлениях, которые они совершают в Крыму", — говорит Глава правления КримСОС Тамила Ташева.

Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила: "Мы очень надеемся, что наступит тот момент, когда Путин будет слушать эти факты в Гааге".

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