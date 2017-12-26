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Крымскую активистку осудили на 2 года условно за "русофобство"


фото: crimeahrg.org
Ларису Китайскую осудили на 2 года условного заключения за публикацию в интернете, но она планирует обжаловать приговор

Об этом сообщает организация "Крымская правозащитная группа".

26 декабря Ялтинский городской суд приговорил крымскую активистку, гражданку Украины Ларису Китайскую к 2 годам условного лишения свободы за публикации в социальной сети Facebook. Приговор ей объявили по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства". Также Китайской запретили выезжать из города во время отбывания наказания.

По информации СМИ, активистка уже планирует обжаловать приговор.

"Они дали мне максимальное наказание, несмотря на то, что обвинили меня ни за что. Вчера в суде мне не дали возможности защищаться, отклоняли все мои ходатайства, отказывали в допросе свидетелей", - рассказала Лариса Китайская.

  • 18 июля 2016 года сотрудники ФСБ России впервые задержали активистку. После этого в ее квартире провели обыск.
  • 12 августа российские силовики вручили Китайской подозрении в совершении преступления и взяли ее под подписку о невыезде. До этого прокуратура полуострова возбудила уголовное дело, где говорится, что жительница Ялты "распространяла в интернете русофобские идеи".

 

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