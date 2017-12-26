КНДР готовится к запуску спутника, чем может скрыть новые ядерные испытания
Об этом сообщает The Straits Times.
Северная Корея готовится к запуску спутника. Тем временем иностранные эксперты предупреждают, что запуск космического объекта просто будет отвлекать внимание от тестирования атомного оружия.
"Их план состоит в том, чтобы установить на орбиту спутник, оборудованный камерами и телекоммуникационными устройствами", - сообщила ежедневная газета Joongang Ilbo, цитируя источник правительства Южной Кореи.
Из-за тестирования ядерных и баллистических ракет международные организации и страны наложили на Пхеньян санкции, запрещающие ему в любом виде использовать баллистические ракеты, включая для запуска спутников.
На октябрьском заседании Комитета Генеральной ассамблеи ООН представитель Северной Кореи заявил, что Корея имеет план в течение 2016-2020 года разработать "практические спутники, которые будут способствовать экономическому развитию и улучшению жизни людей".
Эксперты считают, что в декабре 2012 года Северная Корея успешно вывела первый спутник на орбиту. Если запуск другого пройдет успешно, их будут использовать для исследования Земли и связи.
- По информации The Washington Post, КНДР близка к созданию биологического оружия.
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