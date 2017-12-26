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Как Украине избежать блокировки торговых преференций со стороны США. Объяснение правительства

В Минэкономразвития говорят, что у украинской власти еще есть время для того, чтобы избежать блокировки ряда торговых преференций со стороны США

Об этом сообщает пресс-центр Министерства экономического развития и торговли.

В ведомстве отметили, что США действительно частично приостановили определенные преференции для Украины с отсрочкой решения на 120 дней. Решение отложили благодаря положительным действиям правительства Украины. В частности, оно пытается исправить ситуацию с непрозрачной системой выплаты роялти правообладателям.

В Министерстве напомнили, что основной претензией США к Украине является непрозрачная деятельность организаций коллективного управления имущественными правами в сфере авторского и смежных прав.

"В рамках реформы системы защиты интеллектуальной собственности 20 декабря 2017 Правительство Украины приняло законопроект "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского и (или) смежных прав ", - пояснили в Минэкономразвития.

Эта реформа предусматривает принятие Радой законопроектов о географических указаниях (регистрационный №6023), о торговых марках и промышленных образцах (защита от так называемого "патентного троллинга", № 5699) и о полупроводниках (№ 5694).

"Мы имеем все основания считать, что принятие законопроектов парламентом снимет большое количество замечаний Офиса Торгового представителя США в контексте" Специального доклада 301 "и Генерализированной системы преференций США", - отметил заместитель министра Михаил Титарчук.

  • Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине. Это преимущество действует для около 3500 товаров из Украины.
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