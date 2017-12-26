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Глава УПЦ МП хочет сам крестить каждого пятого ребенка в семьях своих священников

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий заявил о готовности лично крестить пятого новорожденного в семьях священников

Об этом он сказал на собрании духовенства Киевской епархии 25 декабря, передает центр информации УПЦ.

"Если вы хотите такую традицию, я не против. Я думаю, нам надо пятого (ребенка крестить. - Ред.). Выбираем день, собираем детей в соборе, приглашаем кого-то из владык, чтобы помог, и крестим всех, как этого требует Таинство крещения. Так что я готов", - сказал Предстоятель УПЦ (МП).

Он привел в пример Грузию, где Предстоятель Грузинской Православной церкви Патриарх Илия крестит третьего и последующих детей в семьях, родители которых венчались в Церкви.

"Но он (Патриарх. – Ред.) не идет для этого в роддом, а собирает всех детей и крестит их одновременно", - уточнил Митрополит Онуфрий.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илья II провел почти 50 массовых крещений. Сейчас крестниками Илии II являются более 30 тысяч детей.

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