 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МИД Германии прогнозирует, что Украина еще не скоро станет членом ЕС. Но предлагает альтернативу


фото: Reuters
Брюссель мог бы начать выстраивать отношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из Европейского Союза

Об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, передает DW.

"Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, пригодной и для других стран: Украины и Турции", - подчеркнул министр.

Габриэль считает, что в ближайшие годы Украина и Турция не станут членами Евросоюза. По его мнению, поэтому необходимо подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества.

Он считает, что можно подумать о более тесном взаимодействии с Анкарой в формате таможенного союза, однако, по его мнению, это невозможно, пока ситуация в Турции не изменится.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2017 вторник

больше новостей

26 декабря, 2017 вторник

25 декабря, 2017 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать