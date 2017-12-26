МИД Германии прогнозирует, что Украина еще не скоро станет членом ЕС. Но предлагает альтернативу
Об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, передает DW.
"Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, пригодной и для других стран: Украины и Турции", - подчеркнул министр.
Габриэль считает, что в ближайшие годы Украина и Турция не станут членами Евросоюза. По его мнению, поэтому необходимо подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества.
Он считает, что можно подумать о более тесном взаимодействии с Анкарой в формате таможенного союза, однако, по его мнению, это невозможно, пока ситуация в Турции не изменится.
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