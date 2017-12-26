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Где в Киеве самые опасные пешеходные переходы. Карта

Общественная организация "Центр развития города" представила карту самых опасных пешеходных переходов Киева

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Центра развития города".

Активисты опросили жителей столицы и осмотрели переходы, обратив внимание на состояние дорожного покрытия и наличие нужных дорожных знаков, уровень видимости переходов для водителей и тому подобное. В результате было собрано более 200 адресов переходов, которые киевляне считают самыми опасными.

В частности, топ-5 по опасности для пешеходов в Дарницком районе составили переходы по ул. Ялтинской, 13, Григоренко, 9, Драгоманова, 10, Славгородская, 14 и Архитектора Вербицкого, 26.

В Деснянском районе это переходы по ул. Маяковского у номеров 89, 74/9 и 10, а также по ул. Милославской, 10 и Бальзака, 61.

В Днепровском районе опасными оказались переходы по ул. Кибальчича, 3, Радужной, 53, Алма-Атинской, 60 и 89, а также по ул. Пражской, 31-а.

В Голосеевском районе надо быть осторожными на переходах по ул. Голосиевской, 12, пр. Науки, 66, на перекрестке ул. Дубинина и Ломоносова и перекрестках ул. Ломоносова и Бурмистренко, а также ул. Ломоносова и Коломийской.

В топ-5 по опасности в Оболонском районе попали переходы по ул. Зои Гайдай, 9/8 и 12/10, ул. Богатырской, 8, просп. Оболонском, 15 и ул. Маршала Малиновского, 25.

В Печерском районе опасными являются переходы по ул. Лаврской, 2, Печерскому спуску, 13, ул. Бастионной, 7, ул. Екатерины Билокур, 3, ул. Иоанна Павла II, 14/21.

Опасными в Подольском районе есть переходы по ул. Новомостицкой, 10 Белицкой, 41/43, Копылевской, 6, Оболонской, 5 и Константиновской, 13-а.

В Шевченковском районе опасными являются переходы пол ул. Бакинской, 12, Пугачева, 10, Котарбинского, 20 переулке Старокиевском, 3-а, ул. Богдана Хмельницкого, 88.

В Соломенском районе 5 самых опасных переходов находятся по просп. Отрадном, 2, ул. Мстислава Скрипника, 13, ул. Преображенский, 17, ул. Каменщиков, 32, ул. Джеймса Мейса, 5.

В Святошинском районе опасны переходы по ул. Серповая, 20/6, Академика Туполева, 11-г, ул. Феодоры Пушиной, 4, Гната Юры, 10-Б и Героев Космоса, 3.

 

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