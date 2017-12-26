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Facebook запустил инструмент, который поможет избежать "прокремлевских троллей"

Facebook и Instagram запустили инструменты, позволяющие определить, относится ли та или иная страница в "прокремлевским"

Об этом пишет The Verge.

Это произошло после того, как американские власти начали разбирательства о вмешательстве российской "фабрики троллей" в выборы президента в США.

Инструмент доступен в справочном центре Facebook. Он покажет вам список различных страниц, на которые вы подписаны, а также связаны ли они с Кремлем. Этот же инструмент действует для учетной записи в Instagram. Однако инструмент не скажет вам, если вы поделились или просто просматривали контент на страницах "кремлевских троллей".

 

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сначала отверг идею о том, что его компания могла повлиять на президентские выборы в 2016 году, но позже признал, что российские организации размещали рекламу через сайт, и ее увидели более 10 миллионов человек.

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Социальная сеть Facebook выпустила детский вариант своего мессенджера под названием Messenger Kids. Регистрация в Messenger Kids проводится только через аккаунт одного из родителей, поскольку политика Facebook запрещает создание детских страниц.
Бывший вице-президент Facebook Чамате Палихапития заявил, что соцсети "разрушают основы общества" и извинился за участие в создании таких инструментов.
Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что искусственный интеллект и специальные алгоритмы соцсети позволят отслеживать потенциальных самоубийц.
Напомним, в ноябре 2017 Facebook начал тестировать в Австралии программу против публикации снимков бывших партнеров - достаточно часто экс-любовники используют такой метод как способ отомстить за расставания.
Методы борьбы с "порноместью" показались многим пользователям неоднозначными, ведь интимные фотографии, которые сначала нужно отправить себе, потом увидят модераторы, поэтому в Facebook объяснили, как будет работать новая программа.

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