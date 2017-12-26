Донецкие лицеисты спровоцировали травлю директора, который назвал боевиков "бандитами"

26 декабря, 2017, 17:46

Во время разговора со школьниками директор учебного заведения в Донецке высказывал проукраинскую позицию, за что был раскритикован "ДНРовскими" троллями

Об этом сообщает Остров.

Школьники донецкого лицея "Коллеж" выложили в сеть интернет-запись дискуссии с преподавателем и директором заведения Григорием Штейном относительно ситуации на Донбассе. В видео директор называет боевиков "бандитским формированием" и уверяет, что украинские военные придерживаются Минских договоренностей.

В ответ школьники заявляют, что Порошенко обещал посадить всех детей с оккупированных территорий в подвалы, а также, что на стороне Украины воюет "Правый сектор".

Дата съемки видео неизвестна, но сразу после публикации в интернете сторонники так называемой ДНР начали травлю преподавателя, обвиняли его в сотрудничестве с украинской властью и работе на Запад.

Григорий Штейн основал донецкий лицей "Коллеж" и находится на должности директора заведения. Преподаватель высшей категории в 2003 году получил диплом "2000 выдающихся интеллектуалов 21 века" от Кембриджского университета.