Должникам дали еще 8 лет на возврат 9 млрд грн кредитов ПриватБанку, - суд

26 декабря, 2017, 15:06

Хозяйственный суд Киева на 8 лет отсрочил уплату должниками более 9 миллиардов гривен кредита в "ПриватБанке"

Своим решением от 14 декабря суд удовлетворил иски трех компаний-должников, сообщает Finclub.

Суд удовлетворил иск ООО "Пром Гарант Плюс" и признал недействительным дополнительное соглашение с "Приватбанком" к кредитному договору, которым сроком возврата кредита в сумме 4,55 млрд гривен значилось 15 октября 2017 года с возможностью продления.

В то время как в самом договоре датой возврата кредитных средств указывалось 25 октября 2025 года.

В сентябре 2017 года "Приватбанк" сообщил ООО "Пром Гарант Плюс" о расторжении кредитного договора в связи с несвоевременной уплатой процентов и требовал досрочного возврата кредита в полном объеме.

Суд пришел к выводу, что дополнительное соглашение является недействительным, поскольку, подписывая его, директор превысил полномочия, а решение о дополнительном соглашении не было согласовано с общим собранием акционеров.

По аналогичным причинам были признаны недействительными такие же соглашения еще с двумя компаниями ООО "Брайтон ЛТД" на 4,1 млрд гривен и ООО "Коуч Прайм" на 700 млн гривен.