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Додон назвал 2 сценария отношений между Молдовой и Россией

Президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что существуют только два сценария развития отношений между Молдовой и Россией

Об этом он сказал в интервью российским "Известиям".

"Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий, и я очень надеюсь, что удастся это осуществить, - сразу после новогодних праздников", - сказал Додона.

По словам Додона, второй сценарий предусматривает урегулирование после выборов в парламент, которые состоятся уже через несколько месяцев.

Додон подчеркнул, что его партия должна выиграть парламентские выборы, и совсем скоро правительство будет состоять из его сторонников, поэтому удастся нормализовать отношения с Россией.

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