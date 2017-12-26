Додон назвал 2 сценария отношений между Молдовой и Россией
26 декабря, 2017, 13:40
Президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что существуют только два сценария развития отношений между Молдовой и Россией
Об этом он сказал в интервью российским "Известиям".
"Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий, и я очень надеюсь, что удастся это осуществить, - сразу после новогодних праздников", - сказал Додона.
По словам Додона, второй сценарий предусматривает урегулирование после выборов в парламент, которые состоятся уже через несколько месяцев.
Додон подчеркнул, что его партия должна выиграть парламентские выборы, и совсем скоро правительство будет состоять из его сторонников, поэтому удастся нормализовать отношения с Россией.
- Напомним, парламент Молдовы не учел возражения президента Игоря Додона по поводу так называемого закона против российской пропаганды.
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