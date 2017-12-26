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Действительная стоимость биткоина - $0, - исследование Morgan Stanley

Реальная стоимость биткоина - $0. К такому мнению пришла команда аналитиков известного банка Morgan Stanley во главе с Джеймсом Фосеттом

Об этом пишет BGR.

По мнению аналитика, оценить криптовалюту довольно сложно: биткоин не похож ни на валюту, ни на золото, у него нет процентной ставки и есть проблемы с масштабированием, хотя его можно назвать "цифровым золотом".

"Он не имеет никакого внутреннего использования, как золото в электронике или ювелирных изделиях. Но инвесторы, похоже, приписывают ему какую-то ценность", - считает аналитик.

Фосетт отметил, что за последние 30 дней среднесуточный объем торгов биткоином составил $3 млрд, в то время как показатель на валютном рынке составил $5,4 трлн.

При этом эксперт подчеркнул, что если криптовалюту никто не будет использовать в качестве платежного средства, то ее стоимость будет равна нулю.

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