Биометрический контроль не коснется украинцев, проживающих в Крыму

26 декабря, 2017, 18:06

Украинские мобильные пункты биометрического контроля на админгранице с аннексированным Крымом начнут полноценно работать с 1 января

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что проверка биометрических данных не коснется граждан Украины, проживающих в Крыму, сообщают "Крым.Реалии".

"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, которые с контролируемой части Украины при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому здесь также будут устанавливаться устройства для биометрического контроля, но на второй линии контроля. На первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных осуществляться не будет", - отметил он.

Спикер Госпогранслужбы также напомнил, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму являются недействительными.

"Это не документ, принимать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, который незаконно попал в Крым и будет пытаться попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины, поскольку проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через административную границу", - добавил Слободян.