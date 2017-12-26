Биометрический контроль не коснется украинцев, проживающих в Крыму
Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что проверка биометрических данных не коснется граждан Украины, проживающих в Крыму, сообщают "Крым.Реалии".
"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, которые с контролируемой части Украины при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому здесь также будут устанавливаться устройства для биометрического контроля, но на второй линии контроля. На первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных осуществляться не будет", - отметил он.
Спикер Госпогранслужбы также напомнил, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму являются недействительными.
"Это не документ, принимать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, который незаконно попал в Крым и будет пытаться попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины, поскольку проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через административную границу", - добавил Слободян.
- Ранее сообщалось, что на украинско-российской границе системой биометрического контроля оборудовали 157 пунктов пропуска.
- Биометрический контроль на границе с Россией частично заработает с 27 декабря 2017 года, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
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