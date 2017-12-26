Британский фрегат выдворил из своих вод российский корабль
Об этом говорится на сайте Королевских ВМС Британии.
Фрегат, который базируется в порту Портсмут, получил приказ сопроводить новый российский военный корабль "Адмирал Горшков" 23 декабря. Корабль как раз проходил неподалеку от британских территориальных вод.
Британский фрегат сопровождал российский корабль и в день Рождества на пути его прохождения зоны интересов Британии.
Ожидается, что фрегат вернется в Портсмут 26 декабря и будет находиться в состоянии повышенной готовности весь период праздников.
"Я не буду колебаться, если дойдет до защиты наших вод, и не потерплю никакой формы агрессии. Британию не запугать, если речь идет о защите нашей страны, народа или наших национальных интересов", - сказал министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, комментируя инцидент.
В Минобороны Британии отметили, что в последнее время количество российских кораблей в британских водах возросло. Там также заметили "разведывательный корабль" россиян, который также сопроводили в Северном море.
Российский корабль "Адмирал Горшков" проходит комплекс испытаний, из-за которых пока не может быть передан ВМФ России в 2017 году. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010 года.
В ноябре 2014 корабль впервые вышел на испытания. Заключительный этап испытаний начался 20 марта 2017 года.
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