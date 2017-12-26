Активистка Femen разделась перед рождественской службой с Папой Римским

26 декабря, 2017, 08:57

Активистка Femen провела акцию на площади Святого Петра в Ватикане перед рождественской службой, которую вел Папа Римский Франциск

Об этом сообщили на странице движения в Facebook.

Отмечается, что протест был посвящен церковным запретам в адрес женщин, в частности, запрету на аборты.

В Femen утверждают, что акция состоялась за несколько часов до мессы, которую провел Папа Римский Франциск.

Euronews опубликовал видео на своем YouTube-канале.

Отмечается, что задержанная активистка движения Алиса Виноградова, которая обнажилась, забралась на рождественскую инсталляцию вертепа. Она пыталась схватить фигуру младенца Иисуса, но ее повалили на землю полицейские.