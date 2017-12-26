Активистка Femen разделась перед рождественской службой с Папой Римским
26 декабря, 2017, 08:57
Активистка Femen провела акцию на площади Святого Петра в Ватикане перед рождественской службой, которую вел Папа Римский Франциск
Об этом сообщили на странице движения в Facebook.
Отмечается, что протест был посвящен церковным запретам в адрес женщин, в частности, запрету на аборты.
В Femen утверждают, что акция состоялась за несколько часов до мессы, которую провел Папа Римский Франциск.
Euronews опубликовал видео на своем YouTube-канале.
Отмечается, что задержанная активистка движения Алиса Виноградова, которая обнажилась, забралась на рождественскую инсталляцию вертепа. Она пыталась схватить фигуру младенца Иисуса, но ее повалили на землю полицейские.
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