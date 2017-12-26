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15 правдивых комиксов о том, что такое "настоящая зима"

Теплая кровать, которую можно "надевать" на работу, и глубокая ночь в 16:30. Ироничные комиксы о реальной зиме

Иллюстрации о том, как на самом деле люди переживают зимнюю пору, опубликовали на BoredPanda.

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Солнце: я иду спать.

Она: Но сейчас только 16:30.

Солнце: Извини, что ты говоришь? Я тебя не слышу!

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Она: Я не могу прийти сегодня на работу.

Шеф: Хорошо. А почему не можете?

Я: ... Моя кровать  теплая.

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Он: Ладно. Это не самое теплое пальто, но оно так круто выглядит!

Полицейские: Кажется, он умер, так как замерз.

Полицейские: Но выглядит он таки круто!

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Она: За окном - глубокая темнота!

Она: Который час? Это уже север? Чувствую себя так, словно север!

Он: Сейчас только 17:27.

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Почему я всегда опаздываю зимой:

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  1. Не хочу вылезать из теплой кровати.
  2. Не хочу снимать теплую пижаму.
  3. Не хочу выходить из теплого душа.
  4. Не хочу оставлять свою теплую квартиру.

- Охх!

Когда твой День рождения в декабре.

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Сейчас только оторву этот сухой кусочек, и мои губы снова станут прекрасными.

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Новое пальто. Ожидание — реальность

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Праздники! Хэллоуин! День благодарения! Рождество! ...

Они: Что ты хочешь на Рождество?

Я:

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Сезон зимних ботинок. Ожидание — реальность

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Ты говоришь: О, нет! У тебя простуда!

На самом деле имеешь в виду: Ужас! Мы все заболеем!

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