15 правдивых комиксов о том, что такое "настоящая зима"
Иллюстрации о том, как на самом деле люди переживают зимнюю пору, опубликовали на BoredPanda.
Солнце: я иду спать.
Она: Но сейчас только 16:30.
Солнце: Извини, что ты говоришь? Я тебя не слышу!
Она: Я не могу прийти сегодня на работу.
Шеф: Хорошо. А почему не можете?
Я: ... Моя кровать теплая.
Он: Ладно. Это не самое теплое пальто, но оно так круто выглядит!
Полицейские: Кажется, он умер, так как замерз.
Полицейские: Но выглядит он таки круто!
Она: За окном - глубокая темнота!
Она: Который час? Это уже север? Чувствую себя так, словно север!
Он: Сейчас только 17:27.
Почему я всегда опаздываю зимой:
- Не хочу вылезать из теплой кровати.
- Не хочу снимать теплую пижаму.
- Не хочу выходить из теплого душа.
- Не хочу оставлять свою теплую квартиру.
- Охх!
Когда твой День рождения в декабре.
Сейчас только оторву этот сухой кусочек, и мои губы снова станут прекрасными.
Новое пальто. Ожидание — реальность
Праздники! Хэллоуин! День благодарения! Рождество! ...
Они: Что ты хочешь на Рождество?
Я:
Сезон зимних ботинок. Ожидание — реальность
Ты говоришь: О, нет! У тебя простуда!
На самом деле имеешь в виду: Ужас! Мы все заболеем!
- 15-летнему парню Джонни Морину из США, у которого аутизм, местный коп показал, как это - быть полицейским и осуществил давнюю мечту парня.
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