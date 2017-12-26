1400 новых образцов оружия и увеличение выплат: 10 реформ ВСУ в 2017 году. Инфографика
Соответствующую инфографику на своей странице в Facebook разместил министр Вооруженных сил Украины Степан Полторак.
За 2017 год сержантам и военным на боевых командных должностях увеличены денежные выплаты за пребывание в АТО: за первую линию на 2,5 тысяч, за вторую - 1 тысячу гривень.
В целом Министерство за год раздало 928 квартир военным и сейчас ведет строительство еще 91 жилищного комплекса для контрактников.
За год на учет ВСУ поставлены 1400 новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, развернуты 6 профильных реабилитационных отделений и получены 40 медицинских "Хаммеров" и 16 тысяч аптечек.
За год министерству удалось увеличить сотрудничество с НАТО. Так, по структуре Альянса уже работают 40% структур Генштаба, внедрены 17 новых стандартов вещевого обеспечения. По стандартам НАТО были проведены 109 командных штабных учений, 32 бригадных и 12 летно-тактических.
В будущем военные планируют открыть Военный институт танковых войск и Школу оборонного менеджмента.
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