10 тысяч правоохранителей будут оберегать украинцев в течение зимних праздников

26 декабря, 2017, 14:15

В течение новогодних и рождественских праздников украинцев будут охранять почти 10 тысяч правоохранителей

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

К обеспечению общественной безопасности в 650 населенных пунктах будет привлечено около 10 000 правоохранителей. Также Яровой приказал обеспечить достаточное количество нарядов, патрулей, следственно-оперативных и взрывчатых групп.

По его словам, оперативная ситуация в стране остается сложной, поэтому правоохранители на праздники должны действовать профессионально.

"К работе уже привлечены более 8000 полицейских и 1000 военнослужащих Национальной гвардии. В случае осложнения оперативной обстановки на базе НГУ созданы военные оперативные резервы численностью более 4000 военных", - отметил замминистра.

Читайте также: Топ-5 мест в Украине для яркого зимнего отдыха

Также на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и 2000 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в 2017 году в Украине во время массовых акций пострадали 1,4 тысячи полицейских и бойцов Нацгвардии.