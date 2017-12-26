10 тысяч правоохранителей будут оберегать украинцев в течение зимних праздников
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.
К обеспечению общественной безопасности в 650 населенных пунктах будет привлечено около 10 000 правоохранителей. Также Яровой приказал обеспечить достаточное количество нарядов, патрулей, следственно-оперативных и взрывчатых групп.
По его словам, оперативная ситуация в стране остается сложной, поэтому правоохранители на праздники должны действовать профессионально.
"К работе уже привлечены более 8000 полицейских и 1000 военнослужащих Национальной гвардии. В случае осложнения оперативной обстановки на базе НГУ созданы военные оперативные резервы численностью более 4000 военных", - отметил замминистра.
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Также на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и 2000 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.
Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в 2017 году в Украине во время массовых акций пострадали 1,4 тысячи полицейских и бойцов Нацгвардии.
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