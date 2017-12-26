$100 тысяч vs $45. Почему за культовые обои для Windows XP платят такие разные гонорары

26 декабря, 2017, 14:53

Издание PetaPixel проанализировало гонорары авторов снимков для стандартных обоев Windows XP и выяснило, что один из них получил $100 тысяч, а другой - лишь $45

Об этом говорится на сайте издания.

Американский фотограф Чарльз О'Рир (Charles O'Rear) получил известность благодаря фотографии "Безмятежность" (Bliss), которую он снял во время путешествия по винным долинах Напа и Сонома в Калифорнии в январе 1996 года.

Снимок он отправил в агентство Westlight, которое через два года было поглощено компанией Corbis, что принадлежит Биллу Гейтсу.

Затем Microsoft выбрала фотографию О'Рира из тысяч изображений в их фондовой библиотеке и заплатила ему неразглашенную сумму, составляющую более $100 000.

В одном из интервью фотограф рассказал, что услуги по отправке оригинального снимка не хотела брать ни одна служба доставки из-за высокой стоимости страхования. В конечном итоге, Microsoft купила О'Риру билет на самолет, и он лично вручил фотографию в их офисе в Сиэтле.

Фотографу Петеру Буриану (Peter Burian), автору снимка "Осень" (Autumn) повезло гораздо меньше. В одном из интервью он рассказал, что снял пейзаж вместе с сотнями других кадров в октябре 1999 года. После этого Буриан отправил его в Corbis, где Microsoft, "вероятно, приобрела его за $300". В результате из всей суммы фотограф получил всего $45.

"Осень". Снимок Петера Буриана

"Я был больше шокирован, узнав, что одна из моих фотографий доступна миллионам людей. Я не думал об этом, когда отправлял его", - говорит Петер Буриан.

Издание отмечает, что О'Рир, кроме крупной суммы денег, получил широкое признание, и поработал с такими крупными брендами, как Lufthansa. А о карьере Буриана сведений не нашлось.

Читайте также: купи себе сыщика. Как гаджеты стали слишком умными

Мобильные устройства с операционной системой Android собирают данные о ближайших вышки сотовой связи и отправляют эту информацию в Google даже в фоновом режиме.

Инженеры Google Хи Чжун Рю и Флориан Шрофф разработали технологию, позволяющую определить, когда кто-то посторонний смотрит на экран телефона.

Компания Google начала обозначать уровни загрязнения окружающего воздуха на Google Maps, объединившись с компанией Aclima, которая занимается подсчетами уровня вредных веществ в атмосфере.

Скоро с помощью сервисов Google киевляне смогут получать необходимую информацию о всех городских мероприятиях, а также муниципальных учреждениях и коммунальных предприятиях.