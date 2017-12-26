$100 тысяч vs $45. Почему за культовые обои для Windows XP платят такие разные гонорары
Об этом говорится на сайте издания.
Американский фотограф Чарльз О'Рир (Charles O'Rear) получил известность благодаря фотографии "Безмятежность" (Bliss), которую он снял во время путешествия по винным долинах Напа и Сонома в Калифорнии в январе 1996 года.
Снимок он отправил в агентство Westlight, которое через два года было поглощено компанией Corbis, что принадлежит Биллу Гейтсу.
Затем Microsoft выбрала фотографию О'Рира из тысяч изображений в их фондовой библиотеке и заплатила ему неразглашенную сумму, составляющую более $100 000.
В одном из интервью фотограф рассказал, что услуги по отправке оригинального снимка не хотела брать ни одна служба доставки из-за высокой стоимости страхования. В конечном итоге, Microsoft купила О'Риру билет на самолет, и он лично вручил фотографию в их офисе в Сиэтле.
Фотографу Петеру Буриану (Peter Burian), автору снимка "Осень" (Autumn) повезло гораздо меньше. В одном из интервью он рассказал, что снял пейзаж вместе с сотнями других кадров в октябре 1999 года. После этого Буриан отправил его в Corbis, где Microsoft, "вероятно, приобрела его за $300". В результате из всей суммы фотограф получил всего $45.
"Осень". Снимок Петера Буриана
"Я был больше шокирован, узнав, что одна из моих фотографий доступна миллионам людей. Я не думал об этом, когда отправлял его", - говорит Петер Буриан.
Издание отмечает, что О'Рир, кроме крупной суммы денег, получил широкое признание, и поработал с такими крупными брендами, как Lufthansa. А о карьере Буриана сведений не нашлось.
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