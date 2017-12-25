Из-за мощного тайфуна во Вьетнаме эвакуируют миллион человек

25 декабря, 2017, 22:37

Около миллиона человек будут эвакуированы на юге Вьетнама, где должна пройти разрушительный тайфун Тембин

Национальный комитет по вопросам ликвидации последствий катастрофы страны сообщил, что более 70 тыс. людей уже вывезли из низменных районов страны, передает ВВС.

Стихия, пришедшая с Южно-Китайского моря, уже убила 230 человек, 75 тыс. остались без крова на Филиппинах. 100 человек до сих пор разыскивают.

На острове Минданао разрушены или заблокированы из-за оползней почвы дороги и мосты.

При необходимости во Вьетнаме собираются закрывать нефтяные вышки, рыбацким лодкам запрещают выходить в море.