В Вишневом под Киевом наркоманы сбили на тротуаре женщину с детской коляской, люди их чуть не линчевали
Сейчас мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под наблюдением медиков, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Автомобиль с иностранными номерами, который остановился на красный свет светофора, вызвал подозрение у патрульных полицейских. Правоохранители решили проверить документы - в салоне было двое. Увидев полицейских, водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на встречную полосу и начал убегать. Впереди подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия ", - говорится в сообщении.
Разъяренная толпа свидетелей чуть не совершил самосуд. Двух иностранцев полицейские задержали согласно ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленниками оказались граждане Грузии, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток.
Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков.
Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.
- 14 ноября вооруженная огнестрельным оружием банда из Грузии выхватила сумку с наличными у супружеской пары, которая собиралась приобрести машину в Оболонском районе Киева. Полицейские схватили их в течение часа.
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