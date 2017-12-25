В Вишневом под Киевом наркоманы сбили на тротуаре женщину с детской коляской, люди их чуть не линчевали

25 декабря, 2017, 21:20

В городе Вишневое, под Киевом, двое грузин под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку

Сейчас мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под наблюдением медиков, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Автомобиль с иностранными номерами, который остановился на красный свет светофора, вызвал подозрение у патрульных полицейских. Правоохранители решили проверить документы - в салоне было двое. Увидев полицейских, водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на встречную полосу и начал убегать. Впереди подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия ", - говорится в сообщении.

Разъяренная толпа свидетелей чуть не совершил самосуд. Двух иностранцев полицейские задержали согласно ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленниками оказались граждане Грузии, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток.

Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков.

Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.