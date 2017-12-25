В Турции неизвестный набросился на Эрдогана

25 декабря, 2017, 18:09

Во время выступления президента страны Реджепа Эрдогана мужчина выбежал на сцену и бросился обниматься

Об этом случае пишет турецкое издание Hurriyet.

"Я очень люблю президента. Я пошел на сцену, чтобы обнять его, но они неправильно поняли и отвели меня. Я не имел иного намерения, чем обнять его. Они выпустили меня после того, как я это показал ", - сказал поклонник Эрдогана, набросившийся на него с объятиями.

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Инцидент произошел в провинции Ширнак 24 декабря. Охранники Эрдогана отреагировали мгновенно и оттолкнули мужчину от президента.