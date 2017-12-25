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В России военная радиостанция замолчала, потом заиграла рэп и воскликнула "Слава Украине"

В воскресенье, 24 декабря, российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, принадлежащая Минобороны РФ и предназначенная для передачи сообщений о стихийных бедствиях и сигналах гражданской обороны, вдруг прекратила вещание, а затем заиграла российский рэп и возгласы "Слава Украине!"

Об этом сообщили в соцсетях пользователи-радиолюбители, передает Тjournal.

Станция, которую радиолюбители называют "дзижчалкою" (The Buzzer), замолчала вечером. Первое сообщение об этом в группе радиостанции в соцсети "Вконтакте" оставил пользователь Максим Барсянин в 18:36.

"Нет дзижчалки", - написал радиолюбитель.

После этого стали появляться сообщении о непривычных сигналах в эфире.

"УВБ не работает уже четвертый час, а сейчас на ней хулиган гонял русский рэп", - написал пользователь Барсянин.

"Слава Украине! В эфире раздается", - написал слушатель Сергей Лушкин.

Радиолюбители предположили, что либо были сломаны серверы радиостанции, либо перехвачена ее волна.

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