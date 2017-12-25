В Москве пассажирский автобус влетел в подземный переход, есть погибшие
Об этом сообщают в соцсетях свидетели аварии.
По сообщениям российских СМИ, погибли пять человек, еще 15 получили ранения.
ДТП случилось в районе дома номер 3 по Славянскому бульвару между станциями метро "Славянский бульвар" и "Инновационный центр "Сколково". Автобус, который ходил по маршруту SK (818Е), заехал на тротуар, сбил нескольких человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице.
В подмосковном "Мострансавто" признали, что в ДТП попал их автобус, не уточняя подробности.
Внезапно на Славянском бульваре. Автобус не влез в подземный переход. Информации о пострадавших нет pic.twitter.com/DV2veaem2P— Саша Усольцев (@usolt) 25 декабря 2017 г.
Автобус «Мострансавто» (Московская область) наехал на людей в переходе у метро «Славянский бульвар». На данный момент сообщается о 4 погибших и 15 пострадавших. pic.twitter.com/cUwykiuRMW— Илья Зотов (@EliasZotov) 25 декабря 2017 г.
Авария возле метро Славянский бульвар⚡️⚡️⚡️— Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) 25 декабря 2017 г.
Автобус въехал в подземный переход.
Есть пострадавшие. pic.twitter.com/M27sKF9fCZ
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