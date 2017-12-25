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В Москве пассажирский автобус влетел в подземный переход, есть погибшие

В понедельник, 25 декабря, в Москве пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход возле станции метро "Славянский бульвар"

Об этом сообщают в соцсетях свидетели аварии.

По сообщениям российских СМИ, погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

ДТП случилось в районе дома номер 3 по Славянскому бульвару между станциями метро "Славянский бульвар" и "Инновационный центр "Сколково". Автобус, который ходил по маршруту SK (818Е), заехал на тротуар, сбил нескольких человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице.

В подмосковном "Мострансавто" признали, что в ДТП попал их автобус, не уточняя подробности.

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