В Китае наркоторговцев и убийц расстреливают на стадионах, а приглашение на казни рассылают через соцсети
Перед этим прямо на стадионе каждому из них был оглашен приговор, пишет британская газета Mirror.
Посмотреть на казнь пришли тысячи людей - местных жителей заранее пригласили туда с помощью социальных сетей. Преступников по одному приводили на место и зачитывали приговор, а затем казнили. Семеро из них были приговорены к высшей мере наказания за торговлю наркотиками, еще трое - за грабежи и убийства.
Сообщается, что зрители положительно отнеслись к тому, что происходит. На видео слышны одобрительные выкрики, которыми сопровождается появление преступников и правоохранителей.
Это уже третья публичная казнь, проведенная в Китае с июня этого года. По словам местной власти, цель подобных мероприятий - воспитать в людях негативное отношение к преступности.
В этой стране применяется два способа казни: расстрел и инъекция. Смертельные инъекции, как правило, применяются к мошенникам и взяточникам, тогда как расстрел чаще присуждают наркоторговцам и убийцам.
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