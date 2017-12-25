В Китае наркоторговцев и убийц расстреливают на стадионах, а приглашение на казни рассылают через соцсети

25 декабря, 2017, 16:15

На стадионе в китайском городе Луфэн были публично казнены 10 человек, приговоренных к смертной казни за торговлю наркотиками, грабежи и убийства

Перед этим прямо на стадионе каждому из них был оглашен приговор, пишет британская газета Mirror.

Посмотреть на казнь пришли тысячи людей - местных жителей заранее пригласили туда с помощью социальных сетей. Преступников по одному приводили на место и зачитывали приговор, а затем казнили. Семеро из них были приговорены к высшей мере наказания за торговлю наркотиками, еще трое - за грабежи и убийства.

Сообщается, что зрители положительно отнеслись к тому, что происходит. На видео слышны одобрительные выкрики, которыми сопровождается появление преступников и правоохранителей.

Это уже третья публичная казнь, проведенная в Китае с июня этого года. По словам местной власти, цель подобных мероприятий - воспитать в людях негативное отношение к преступности.

В этой стране применяется два способа казни: расстрел и инъекция. Смертельные инъекции, как правило, применяются к мошенникам и взяточникам, тогда как расстрел чаще присуждают наркоторговцам и убийцам.