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В Харькове подорвали гранатой автомобиль полицейского чиновника

В понедельник, 25 декабря, в Харькове взорвали машину экс-начальника главка Нацполиции области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв прогремел около 7:30 во дворе дома по ул.Культуры. Под машиной обнаружили три гранаты, которые не взорвались.

"Скорее всего, заложили 4 гранаты, которые должны были взорваться во время начала движения автомобиля, но одна взорвалась преждевременно", - рассказывает источник издания.

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