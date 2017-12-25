В Харькове подорвали гранатой автомобиль полицейского чиновника
25 декабря, 2017, 13:07
В понедельник, 25 декабря, в Харькове взорвали машину экс-начальника главка Нацполиции области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Взрыв прогремел около 7:30 во дворе дома по ул.Культуры. Под машиной обнаружили три гранаты, которые не взорвались.
"Скорее всего, заложили 4 гранаты, которые должны были взорваться во время начала движения автомобиля, но одна взорвалась преждевременно", - рассказывает источник издания.
- Напомним, ранее в Днепре в многоэтажке сработала взрывчатка, в результате чего пострадал полицейский.
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины