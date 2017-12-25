В ЦИК России не пропустили Навального на выборах президента и обвинили его в том, что он "одурманивает несчастную молодежь"
При этом руководитель ЦИК Элла Памфилова открыто обвинила оппозиционера, который первым начал избирательную кампанию в стране, в нарушении закона, передает ТАСС.
"Поскольку есть факт, есть судимость, какое отношение ЦИК к этому имеет?" - заяивла Памфилова в ответ на требование Навального допустить его к выборам.
Кроме того, чиновница прибегла к личным оскорблениям в адрес политика.
"Я 12 лет в советское время на производстве тяжело отпахала, а Вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и одурманиваете несчастную молодежь", - заявила она на заседании ЦИК.
Оппозиционер, в свою очередь, заявил, что решение о недопуске его на выборы направлено "против тех 16 тысяч человек", которые его выдвинули.
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