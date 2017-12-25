В ЦИК России не пропустили Навального на выборах президента и обвинили его в том, что он "одурманивает несчастную молодежь"

25 декабря, 2017, 17:25

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отказала оппозиционеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному в праве участвовать в выборах президента страны, назначенных на 18 марта 2018 года, из-за его судимости

При этом руководитель ЦИК Элла Памфилова открыто обвинила оппозиционера, который первым начал избирательную кампанию в стране, в нарушении закона, передает ТАСС.

"Поскольку есть факт, есть судимость, какое отношение ЦИК к этому имеет?" - заяивла Памфилова в ответ на требование Навального допустить его к выборам.

Кроме того, чиновница прибегла к личным оскорблениям в адрес политика.

"Я 12 лет в советское время на производстве тяжело отпахала, а Вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и одурманиваете несчастную молодежь", - заявила она на заседании ЦИК.

Оппозиционер, в свою очередь, заявил, что решение о недопуске его на выборы направлено "против тех 16 тысяч человек", которые его выдвинули.