В Чернобыльской зоне задержали двух подростков
25 декабря, 2017, 20:54
В ночь на 25 декабря вблизи отселенного села Залесье сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух парней
17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма, сообщает в Facebook полиция Киевской области.
Отмечается, что за нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили на сталкеров административный протокол по ст. 46-1 КоАП.
Материал направлен в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.
Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 грн).
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