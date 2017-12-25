В Чернобыльской зоне задержали двух подростков

25 декабря, 2017, 20:54

В ночь на 25 декабря вблизи отселенного села Залесье сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух парней

17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма, сообщает в Facebook полиция Киевской области.

Отмечается, что за нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили на сталкеров административный протокол по ст. 46-1 КоАП.

Материал направлен в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 грн).